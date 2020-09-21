Сергей Миронов раскритиковал сенаторов за законопроект о реновации

Справедливороссы не поддержат законопроект о реновации, внесённый в Госдуму группой сенаторов Совета Федерации.

"Мы отстаиваем права граждан и по этой причине вариант, предложенный сенаторами, не поддержим. Их законопроект грубо нарушает права собственников и нанимателей жилья. Ровно два года назад совместно с председателем думского комитета по строительству и ЖКХ Галиной Хованской был разработан и внесён в Думу законопроект "О реновации". Отличие нашей инициативы очень простое: она защищает права владельцев квартир. В отличие от господ сенаторов, которые лоббируют интересы застройщиков", — написал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в своем телеграмм-канале.

Парламентарий считает, что предложенный сенаторами документ, если станет законом, то позволит выкидывать людей на улицу из хороших домов.