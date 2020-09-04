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Во Владимире анонсировали продажу 41 городского автобуса во Францию

Экономика

Завод "Бакулин моторс групп" (другое название "Волгабас Владимир"), который находится в Собинском районе Владимирской области, заключил контракт на поставку 41 городского автобуса во Францию.

Во Владимире анонсировали продажу 41 городского автобуса во Францию

"41 автобус будет поставлен фирме Bollore (дочерней организации Bollore — Bluebus) во Францию. Интерьеры и экстерьеры производятся французскими партнерами, а кузова, шасси делается предприятием "Волгабас", — сообщил журналистам директор департамента экономического развития Владимирской области Александр Ярошевский.

Он уточнил, что сумма контракта составила 1,6 млн евро. Ярошевский также напомнил, что в ближайшее время автобусный завод из Владимирской области начнет поставку автопродукции петербургской транспортной компании "Питеравто".

Отметим, что Владимирский завод "Бакулин моторс групп" входит в холдинг "Волгабас" со штаб-квартирой в городе Волжском в Волгоградской области.

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