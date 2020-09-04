Во Владимире анонсировали продажу 41 городского автобуса во Францию

Завод "Бакулин моторс групп" (другое название "Волгабас Владимир"), который находится в Собинском районе Владимирской области, заключил контракт на поставку 41 городского автобуса во Францию.

"41 автобус будет поставлен фирме Bollore (дочерней организации Bollore — Bluebus) во Францию. Интерьеры и экстерьеры производятся французскими партнерами, а кузова, шасси делается предприятием "Волгабас", — сообщил журналистам директор департамента экономического развития Владимирской области Александр Ярошевский.

Он уточнил, что сумма контракта составила 1,6 млн евро. Ярошевский также напомнил, что в ближайшее время автобусный завод из Владимирской области начнет поставку автопродукции петербургской транспортной компании "Питеравто".

Отметим, что Владимирский завод "Бакулин моторс групп" входит в холдинг "Волгабас" со штаб-квартирой в городе Волжском в Волгоградской области.