Путин оценил российскую экономику во время пандемии и после неё

ВВП России мог снизиться гораздо больше при пандемии, если бы не своевременные решения правительства.

"В районе 5-6% снижение ВВП в 2020 году. Снижение в США и Евросоюзе прогнозируется сильнее. Некоторые эксперты говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик. Да, отчасти, видимо, это так, но большей частью это все-таки результат принимаемых правительством решений. Причем точечных и, что, на мой взгляд, очень важно, своевременных", — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия".

Глава государства отметил, что ситуация в некоторых отраслях остаётся тяжёлой и правительство должно помочь.

"Я знаю, что некоторые предприятия не попали в перечень тех, которые получают от государства поддержку, но реально пострадали, и, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения", — сказал глава государства.

Относительно восстановления экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, глава государства предположил, что оно произойдёт в 2021 году. Путин отреагировал на данные ЦБ по международным резервам РФ. Они достигли максимального значения за 12 лет — 600,7 млрд долларов.