РЖД планирует строительство железной дороги до Магадана

В ОАО "РЖД" оценивают возможность строительства железной дороги от станции Нижний Бестях в Якутии до столицы Магаданской области.

"Железная дорога сейчас доходит до станции Нижний Бестях в Якутии. Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте мы хотели бы доехать железной дорогой в Магадан. Это же не железная дорога из точки "А" в точку "Б". Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых", — сказал в интервью РИА "Новости" генеральный директор РЖД Олег Белозёров.

Решение о строительстве будет принято с учётом спроса грузоперевозчиков, планов государства по развитию месторождений в регионе.