В ОАО "РЖД" оценивают возможность строительства железной дороги от станции Нижний Бестях в Якутии до столицы Магаданской области.
"Железная дорога сейчас доходит до станции Нижний Бестях в Якутии. Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте мы хотели бы доехать железной дорогой в Магадан. Это же не железная дорога из точки "А" в точку "Б". Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых", — сказал в интервью РИА "Новости" генеральный директор РЖД Олег Белозёров.
Решение о строительстве будет принято с учётом спроса грузоперевозчиков, планов государства по развитию месторождений в регионе.
"Планируем дополнительно провести исследования по общим техническим решениям. И это не просто "мы хотим что-то построить", мы идем от потребностей грузоотправителей и планов развития территорий с месторождениями. Грузоотправители анонсируют: здесь у нас кластер, который мы готовы были бы развить. Государство говорит: здесь готовы к лицензионным торгам, там большой объем разведывательных месторождений, сюда можно было бы войти. Только в таком случае мы будем реализовывать проект", — пояснил глава РЖД.
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