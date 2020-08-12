30 миллионов человек, работающих в России, трудятся во вредных и опасных условиях труда. Об этом заявил Игорь Бухтияров, главный внештатный профпатолог Министерства здравоохранения Российской Федерации.
"Я напомню, что в настоящее время у нас в стране работают около 70 миллионов. Из них порядка 38 процентов — это лица, работающие во вредных и опасных условиях труда. Это около 30 миллионов человек. По разным данным, в РФ профосмотры прошли порядка 9-13 миллионов человек, из них только порядка 11-12 тысяч человек имеют подозрение на профзаболевания", — сказал Бухтияров на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".
Ранее в Министерстве труда назвали сферы деятельности с наиболее высоким риском увольнения.
"Больше всех рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли. Сокращения не следует ждать россиянам, трудоустроенным в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленности, металлургия", — заявили в Минтруде.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.