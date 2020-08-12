Назвали число россиян, работающих во вредных и опасных условиях труда

30 миллионов человек, работающих в России, трудятся во вредных и опасных условиях труда. Об этом заявил Игорь Бухтияров, главный внештатный профпатолог Министерства здравоохранения Российской Федерации.

"Я напомню, что в настоящее время у нас в стране работают около 70 миллионов. Из них порядка 38 процентов — это лица, работающие во вредных и опасных условиях труда. Это около 30 миллионов человек. По разным данным, в РФ профосмотры прошли порядка 9-13 миллионов человек, из них только порядка 11-12 тысяч человек имеют подозрение на профзаболевания", — сказал Бухтияров на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

Ранее в Министерстве труда назвали сферы деятельности с наиболее высоким риском увольнения.