Субсидии на 288 миллионов рублей получат бизнесмены Москвы

Столичные власти готовятся запустить новый этап приема документов на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу. Как отметили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, спрос на финансовую помощь сейчас очень высокий.

Особенно активно за государственной поддержкой обращаются франчайзи.

"За время всей заявочной кампании отраслевые комиссии при департаменте вынесли решение о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму почти 288 миллионов рублей. Были одобрены 174 заявки", — рассказал глава профильного департамента Алексей Фурсин.

Только за последнюю неделю мая представители бизнеса направили и получили одобрение 47 заявок. Общий размер субсидий и грантов по ним составит 64,3 миллиона рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что больше 340 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели России получили субсидии на выплату зарплат за апрель и май. Это компании, которые работают в наиболее пострадавших от кризиса сферах и которые сохранили не менее 90% своих сотрудников.