Больше 340 тысяч предприятий МСП и ИП получили субсидии на зарплаты

Государственные субсидии на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май получили уже 341 тысяча компаний России. Это предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, которые заняты в наиболее пострадавших от кризиса сферах и сохранившие не менее 90% сотрудников, которые были оформлены в компании в марте.

Об этом рассказал на совещании при президенте России глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Субсидию могут получить более 1,3 миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей, где работает свыше четырех миллионов человек. На сегодняшний день поступило более полумиллиона заявлений, из них 350 тысяч соответствуют критериям. Из них деньги перечислены уже 341 тысяче организаций, в которых трудоустроены около двух миллионов человек. Общая сумма субсидий уже составила 23 миллиарда, это более половины программы. Выплаты начали с 12 мая, в среднем уходит двое суток", — сообщил руководитель ФНС.

Субсидия рассчитывается по формуле "один МРОТ на одного сотрудника". На сегодняшний день МРОТ в России составляет 12 130 рублей.