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Патрушев: россияне могут не беспокоиться о дефиците продуктов
Источник Правда.Ру

Патрушев: россияне могут не беспокоиться о дефиците продуктов

Экономика

Обстановка на продуктовом рынке России сохраняется стабильной, на складах дефицита продукции нет.

Об этом на оперативном совещании сказал руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что в целом ситуация на продовольственном рынке страны остается

"стабильной, на складах и в распределительных центрах дефицита продуктов не отмечается".

Также глава ведомства добавил, что в некоторых регионах, по информации торговых сетей и Минпромторга России, на минувшей неделе отмечался повышенный спрос на некоторые категории товаров длительного хранения. Речь идет о крупах, макаронных изделиях, мясных и рыбных консервах, соли и сахаре. Но в начале этой недели тенденция начала снижаться, добавил Патрушев.

дефицит продукты минсельхоз
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