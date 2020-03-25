Обстановка на продуктовом рынке России сохраняется стабильной, на складах дефицита продукции нет.
Об этом на оперативном совещании сказал руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Он подчеркнул, что в целом ситуация на продовольственном рынке страны остается
"стабильной, на складах и в распределительных центрах дефицита продуктов не отмечается".
Также глава ведомства добавил, что в некоторых регионах, по информации торговых сетей и Минпромторга России, на минувшей неделе отмечался повышенный спрос на некоторые категории товаров длительного хранения. Речь идет о крупах, макаронных изделиях, мясных и рыбных консервах, соли и сахаре. Но в начале этой недели тенденция начала снижаться, добавил Патрушев.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.