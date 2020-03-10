Члены ОПЕК потеряли за сутки 500 миллионов долларов

Страны-участники ОПЕК за сутки потеряли более 500 миллионов долларов из-за падения цен на нефть. Напомним, ранее стоимость нефти марки Brent обвалилась на фондовых биржах на 30%. Это крупнейшее падение за сутки с 1991 года.

На последнем собрании коалиции члены ОПЕК настаивали на снижении добычи с 3 до 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Россия была против, поскольку это нанесло бы урон нефтедобывающей промышленности страны.