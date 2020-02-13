Российским пенсионерам повысили доплату за возраст

В России с начала текущего года на 400 рублей была повышена доплата к пенсии, предусмотренной за возраст. Эту выплату могут получить граждане, которым исполнилось 80 лет.

Сейчас размер доплаты для названной категории граждан составляет в общей сложности более 5,3 тыс. рублей. Этот показатель на 400 рублей превышает тот, который был до начала действия поправок к закону.

В Пенсионном фонде России уточнили, что назначать доплату будут автоматически и тем гражданам, которые в этом году отметят свой 80-летний юбилей. Обязательным условием выступает то, чтобы пожилой гражданин был получателем страховой пенсии по старости.