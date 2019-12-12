Новый ТРЦ в Чечне обеспечит работой 3 тысячи человек

В столице Республики Чечня продолжаются работы по строительству торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Грозный Молл", который будет одним из крупнейших в России. Этот проект позволит трудоустроить около 3-х тысяч человек.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава республики Рамзан Кадыров по результатам инспекционной проверки стройплощадки.

Он отметил, что здание ТРЦ уже полностью построено. В настоящее время строители ведут работы по устройству фасадов и прокладывают инженерные системы. Еще специалисты отделывают помещения, готовятся к монтажу траволаторов, эскалаторов, лифтов — в частности, панорамных.

По мнению чеченского лидера, по окончании строительства ТРЦ "Грозный Молл" будет одним из наиболее посещаемых и популярных объектов среди местного населения и гостей.