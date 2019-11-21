ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году

В ноябре проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на предстоящие три года вызвал множество обсуждений как среди чиновников, так и среди самих пенсионеров. Документом предусматривается ежегодная индексация выплат неработающим пожилым гражданам. При этом работающим пенсионерам с 1 января 2020-го года снова не стоит ожидать прибавки. Напомним, этой категории пенсии не индексируют с 2016-го года.

Но в 2020-м году совсем без прибавок к выплатам официально работающих пенсионеров не оставят. В следующем году повышение планируется, как всегда, с 1 августа. Детали только в размере прибавки, которая будет весьма ограниченной. В процессе перерасчета учитывается не более 3-х пенсионных баллов (или пенсионных коэффициентов).

Для того, чтобы их заработать, за текущий год размер зарплаты должен составлять около 30 000 рублей в месяц. Такие расчеты делает пенсионный калькулятор на интернет-ресурсе ПФР. Также нужно, чтобы у человека не было перерывов в работе. Если же пенсионер отработал год не полностью, то для получения 3-х пенсионных баллов заработная плата должна быть еще больше.

Отметим, что при цене одного балла в 93 рубля за 3 будет добавлено 279 рублей. И это максимальная прибавка, на которую может рассчитывать трудящийся пенсионер.