Сергей Лавров сделал ряд важных внешнеполитических заявлений в интервью российским СМИ

Сергей Лавров обозначил российскую позицию по ряду внешнеполитических вопросов

3:40 Your browser does not support the audio element. Россия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью трём российским СМИ: Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Он обозначил ряд внешнеполитических позиций Москвы по вопросу украинского кризиса.

Разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам. Он сам запретил себе переводить переговоры.

Ну, во-первых, он сам себе запретил переговоры. Сказал как-то Путин, что его домогались с вопросом на эту тему. Он говорит: пусть хотя бы первый шаг сделает, отменит этот декрет. Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет...Тем не менее, мы сказали: мы к переговорам готовы, но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях, процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими, и эти реалии необходимо учитывать. А под реалиями на земле я имею в виду не только дислокацию и линию соприкосновения, но и наличие у нас поправок в Конституцию, наличие 4 новых (старых, исконных) наших регионов.

Действительно, ещё в 2022 году Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с Россией на любом дипломатическом уровне, включая президентский. 21 мая истекает конституционный срок полномочий Зеленского, и правомочность ведения переговоров с ним и его людьми также вызывает сомнения.

Швейцария не подходит для проведения переговоров. Она из нейтральной страны превратилась в откровенно враждебную. Она подписалась и присоединилась ко всем без исключения санкциям Запада. Действительно, несмотря на то, что сейчас Швейцария инициировала большую работу по организации некой мирной конференции по Украине, ранее она не только заморозила, но и конфисковала в пользу Украины под видом репараций российские активы на 8 млрд.$.

Сергей Лавров официально заявил о возможности создания демилитаризованной зоны на Украине, в которую войдёт и Харьков. Харьков сыграет не последнюю роль в создании той демилитаризованной линии, о которой ранее говорил Владимир Путин.

Также Лавров заявил о намерении России продолжать СВО.

"У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию".

Также Сергей Лавров рассказал о возможных гарантиях для Украины, которые должны были дать США, Великобритания, Германия, Франция, Турция со стороны НАТО, Россия и Китай.

"Эти гарантии были предельно серьезными. Ну, и пределом серьезности считалась статья 5 вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Ну, дословно ее не стали воспроизводить, но там были согласованы другие несколько формулы, но по сути это очень серьезные гарантии безопасности. И записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что, в общем-то, означало, что их трогать нельзя, а то никакие гарантии не действуют".

Было записано, что на Украине не будет никаких военных баз, прописаны запрет на проведение учений с третьими странами без согласия стран-гарантов.

Таким образом, Сергей Лавров дал ясно понять, что россия не настроена вести переговоры на условиях Запада и на предлагаемых им переговорных площадках.