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Михаил Мишустин рассказал о темпах экономического роста в 2023 году

Михаил Мишустин: рост ВВП в 2023 году составил 3,6%

Россия

Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о результатах работы кабинета министров в 2023 году. 

Михаил Мишустин: рост ВВП в 2023 году составил 3,6%
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Мишустин заявил, что ВВП России увеличился на 3,6% в 2023 году, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности и намерена выйти на четвёртое место, опередив Японию. 

По мнению Мишустина, рост экономики обусловлен ответственной бюджетной политикой и приближением исполнения расходов федерального бюджета к 100%. Он прямо заявил, что при планировании бюджета не подписал бы проект с незавершённым размещением средств. Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта, рост ненефтегазовых доходов составил 25%. Темпы роста экономики и положительная динамика её развития подтверждается данными международных организаций, в том числе МВФ. 

Минэкономразвития и Банк России прогнозируют сохранение динамичного экономического роста на уровне 2% ВВП. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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