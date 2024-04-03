Михаил Мишустин рассказал о темпах экономического роста в 2023 году

Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о результатах работы кабинета министров в 2023 году.
Мишустин заявил, что ВВП России увеличился на 3,6% в 2023 году, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности и намерена выйти на четвёртое место, опередив Японию.
По мнению Мишустина, рост экономики обусловлен ответственной бюджетной политикой и приближением исполнения расходов федерального бюджета к 100%. Он прямо заявил, что при планировании бюджета не подписал бы проект с незавершённым размещением средств. Российская экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта, рост ненефтегазовых доходов составил 25%. Темпы роста экономики и положительная динамика её развития подтверждается данными международных организаций, в том числе МВФ.
Минэкономразвития и Банк России прогнозируют сохранение динамичного экономического роста на уровне 2% ВВП.
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