Минэкономразвития: губернаторы смогут не согласовывать инспекции с прокуратурой

Регионы будут внепланово проверять бизнес без согласования с прокуратурой

1:31 Your browser does not support the audio element. Россия

Региональные власти могут получить возможность проводить внеплановые проверки бизнеса и социальных учреждений без согласования с органами прокуратуры. Соответствующий проект постановления был разработан Минэкономразвития РФ. Инициатором поправок стала зампред Госдумы Анна Кузнецова.

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Внеплановые инспекции можно будет проводить по поручению главы региона, а также руководителей контрольных органов на основании обращения уполномоченного по правам ребенка. Источники в Минэкономразвития отметили, что изменения относятся ко всем сферам, в том числе к строительному надзору, качеству социальных и образовательных услуг, контролю за состоянием объектов культурного наследия и санитарно-эпидемиологической ситуации.

В аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко пояснили, что поправки будут внесены в соответствии с поручением президента по реформированию контрольно-надзорной деятельности с целью снижения административного давления на бизнес.

Напомним, что в данное время проверки без согласования с прокуратурой можно инициировать только в экстренных случаях, например, по поручению президента и председателя правительства. В декабре прошлого года правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса за исключением объектов высокой категории риска. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что эта мера позволила снизить количество проверок в пять раз, благодаря чему бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи.