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Володин заявил, что рыба из Баренцева моря станет доступнее для россиян после запрета на вылов для Британии

Володин: рыба из Баренцева моря станет более доступной для россиян

1:19
Россия

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментирован денонсацию договора с Великобританией на вылов рыбы в Баренцевом море.

Володин: рыба из Баренцева моря станет более доступной для россиян
Фото: openverse by Vincent-Lin is licensed under CC BY-SA 2.0

В своём Telegram-канале Володин написал, что российские рыболовы смогут добывать больше водных ресурсов после расторжения договора с Великобританией. Соглашение, регламентирующее рыболовство в Баренцевом море, было подписано почти 70 лет назад. Документ разрешал британским траулерам заниматься выловом рыбы в территориальных водах Советского Союза, а затем — России. Объёмы добываемых Британией ресурсов в последние годы составляли не менее полумиллиона тонн ежегодно. В основном британские рыболовы ловили в северных морях треску и пикшу — излюбленные виды жителей Соединённого королевства.

"Президент принял решение расторгнуть договор. Депутаты его единогласно поддержали. Наши рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для россиян", — отметил спикер Госдумы.

Володин напомнил, что договор с Британией был подписан по решению Никиты Хрущёва. Предоставляя иностранному государство право ловить рыбу в Баренцевом море, СССР не получал ничего взамен. По словам спикера Госдумы, Хрущёв не учёл национальные интересы страны.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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