Володин заявил, что рыба из Баренцева моря станет доступнее для россиян после запрета на вылов для Британии

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментирован денонсацию договора с Великобританией на вылов рыбы в Баренцевом море.
В своём Telegram-канале Володин написал, что российские рыболовы смогут добывать больше водных ресурсов после расторжения договора с Великобританией. Соглашение, регламентирующее рыболовство в Баренцевом море, было подписано почти 70 лет назад. Документ разрешал британским траулерам заниматься выловом рыбы в территориальных водах Советского Союза, а затем — России. Объёмы добываемых Британией ресурсов в последние годы составляли не менее полумиллиона тонн ежегодно. В основном британские рыболовы ловили в северных морях треску и пикшу — излюбленные виды жителей Соединённого королевства.
"Президент принял решение расторгнуть договор. Депутаты его единогласно поддержали. Наши рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для россиян", — отметил спикер Госдумы.
Володин напомнил, что договор с Британией был подписан по решению Никиты Хрущёва. Предоставляя иностранному государство право ловить рыбу в Баренцевом море, СССР не получал ничего взамен. По словам спикера Госдумы, Хрущёв не учёл национальные интересы страны.
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