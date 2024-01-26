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Путин упростил получение статуса ветерана для бойцов ЧВК, воевавших без контракта с Минобороны РФ

Путин упростил получение статуса ветерана для бойцов ЧВК

1:35
Россия

Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в закон о присвоении статуса ветерана боевых действий.

Путин упростил получение статуса ветерана для бойцов ЧВК
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Соответствующие изменения должны быть внесены к началу апреля. Они предполагают упрощение получения статуса ветерана для участников СВО, у которых не было контракта с Министерством обороны РФ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, основанием в таком случае могут быть документы о награждении бойца или о получении им ранения.

Ещё одна поправка коснётся семей погибших участников спецоперации — регионы должны будут назначать им выплаты и в том случае, если родные военнослужащих зарегистрированы в другом субъекте.

Кроме этого, семьям Героев России, получивших это звание посмертно, будут предоставлены такие же льготы, которые могли получить сами военнослужащие. Также Путин поручил обеспечить перечисление всех положенных близким погибших выплат не позднее, чем через три месяца после подачи ими соответствующего заявления.

Нововведения, касающиеся присвоения статуса ветерана, коснутся, в первую очередь, участников частных военных компаний (ЧВК). Эту проблему обсудили 14 декабря 2023 года на "прямой линии" с Владимиром Путиным, когда один из бойцов ЧВК рассказал, что провёл в зоне СВО полгода, но ветераном боевых действий его так и не позвали. Тогда президент России подчеркнул, что участники ЧВК имеют такое же право на государственную поддержку, как и те, у кого был контракт с Минобороны.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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