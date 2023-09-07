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Атаки беспилотников на Белгородскую область: последствия ударов

2:21
Россия » Центр » Белгород

Давеча Вооруженные Силы Украины провели атаку по шести районам Белгородской области, применяя артиллерию, минометы и беспилотники. К счастью, никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения. Общее количество атак составило около 100 прилетов.

Атаки беспилотников на Белгородскую область: последствия ударов
Фото: Openverse

Село Красный Хутор было подвергнуто обстрелу из пяти артиллерийских снарядов. С помощью средств радиоэлектронной борьбы удалось перехватить беспилотник противника, и никаких серьезных последствий не возникло, сообщает издание bel.ru.

В Соболёвке были зафиксированы два артиллерийских прилета. Снова, к счастью, никто не пострадал, но возник пожар из-за воспламенения сухой травы, который быстро был ликвидирован. Один артиллерийский снаряд поразил посёлок Уразово, несчастных случаев среди жителей не произошло, однако был поврежден частный дом.

Также беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на окраине хутора Плотвянка. По окраине хутора Старый было выпущено семь минометных снарядов. В данном случае также обошлось без жертв и разрушений.

В Дроновке беспилотный летательный аппарат сбросил два взрывных устройства. Один из дронов упал на территории частного дома, но его быстро ликвидировали. В селе Безымено были зафиксированы четыре прилета миномётных снарядов, которые не привели к серьезным последствиям.

По селам Илёк-Пеньковка и Колотиловка было выпущено по четыре снаряда, а по окраине Репяховки — два артиллерийских прилета. В Вязовом и Староселе ударила артиллерия, всего был зафиксирован 21 прилет. К счастью, никто не пострадал, но были нанесены повреждения линиям электропередачи, которые уже были восстановлены.

В Новой Таволжанке было зафиксировано десять прилетов минометных снарядов, которые не привели к пострадавшим, но повредили автомобиль. По Середе было выпущено 13 минометных снарядов, а также с беспилотных летательных аппаратов было сброшено 13 осколочных боеприпасов. Четыре раза минометы атаковали автомобильный пункт пропуска "Шебекино", но и в этом случае обошлось без жертв и разрушений.

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Россия 24 в 17:30 от 06.09.2023 - ГТРК "Белгород"
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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