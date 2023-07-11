Температура в Екатеринбурге достигла рекордных +40 °C

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

В Екатеринбурге 11 июля наблюдается +40 °C — это температурный рекорд последних десятилетий. Город буквально плавится, сообщает Уралгидромет в Telegram-канале.

Фото: www.kommersant.ru

"11 июля в Екатеринбурге впервые за период наблюдений 187 лет отмечена температура воздуха +40 °С".

В последний раз аномальная жара в Екатеринбурге была зафиксирована в июле 2020 года, когда жители не могли спрятаться от стабильных +39,1 °С.

Напомним, ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал граждан страны об умеренном лете. Обещали никаких пожаров, прохладного ветра и стабильной погоды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.