Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева освобождена из-под стражи

Заместителя главы российской администрации Херсонской области Екатерину Губареву освободили из-под стражи, об этом сообщил её муж в своём Telegram-канале.

Он добавил, что чиновница заключила сделку со следствием, потому не может раскрыть суть заведенного в отношении неё дела. Павел Губарев предупредил, что не потерпит дискредитации своей фамилии, иначе он расскажет все как есть, "без страха перед вышитыми золотом погонами", пишет издание newizv.ru.

Накануне стало известно о задержании Губаревой правоохранителями для проведения следственных действий. По данным СМИ, её задержали в связи с подозрением в экономическом преступлении.