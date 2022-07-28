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Петербуржцы заметили огромное "радужное" пятно в водах Мойки

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербуржцы заметили огромное "радужное" пятно в водах Мойки. Подобное явление может говорить о разливе горюче-смазочных материалов, что может привести к вымиранию рыбы, о чем раннее писали журналисты.

Петербуржцы заметили огромное "радужное" пятно в водах Мойки

Как сообщает "Фонтанка", ссылаясь на фотографии, присланные читателями, в водах Мойки заметили радужное пятно диаметром в несколько метров.

"Разноцветную плёнку у дома 16/71 на Гороховой улице днём 27 июля заметила петербурженка Анастасия. Снимками она поделилась с нашей редакцией", — пишет вышеуказанное издание.

Представители городского комитета по природопользованию сообщили, что жалоб от местных жителей не поступало. На место происшествия отправили экологическую аварийную службу ГУП "Пиларн".

Примечательно, что ранее СМИ обратили внимание на атаку цианобактерий, которые сделали Финский залив опасным для людей и животных. Размножение водорослей в водоемах ведет к замору рыбы, так как при отмирании и разложении цианобактерий расходуется большое количество кислорода. Экологи и петербуржцы неоднократно высказывали опасения, что загрязнение рек приведет к полному исчезновению рыбы в городских реках и каналах.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге не осталось ни одного водоема, пригодного для купания. Так, санитарные врачи признали непригодными все пляжи Северной столицы. Неделей ранее пригодными для купания были пляжи Верхнего Суздальского озера и озера Безымянное в Красном Селе. В Ленобласти купаться можно было в 14 локациях.

Подобное халатное отношение чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова к городским водоемам, рекам и каналам неоднократно становилось поводом для критики со стороны жителей города. Однако руководство Петербурга не хочет обращать внимание на такие "мелочи".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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