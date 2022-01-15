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Автор Ольга Лазарева

Шнуров выпустил клип о халатной работе коммунальщиков в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Сотрудники коммунальных служб Петербурга оказались бессильны навести порядок в городе. Беспечность и халатность ответственных за уборку в городе стали темой нового клипа музыканта Сергея Шнурова.

Шнуров выпустил клип о халатной работе коммунальщиков в Петербурге

Основатель группы "Ленинград" вовсе не скрывает в своей песне, что бездействуют не только коммунальщики, но и власти Северной столицы.

Съемка клипа велась недалеко от Сенной площади. Творческая команда работала в одном из петербургских дворов, который утопает в мусоре.

В песне есть слова о том, что улицы настолько завалены отходами, что люди попросту не могут пройти. Не забыл Шнуров отметить и бездействие чиновников. Причем, он обыграл оправдание властей Смольного с использованием крепких выражений и шутки про выставку мусора.

"Я к телефону, недовольный", — Барышня, дай-ка мне Смольный

На том конце реки длинные звучат гудки

Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив

В Петербурге — биеннале, инсталляция помоев", — поет Шнуров.

Песня и клип основателя "Ленинграда" едва ли удивят горожан. Люди уже второй месяц страдают от того, что коммунальщики не могут очистить от снега дороги и тротуары. Прохожие часто падают на льду и попадают в больницы с переломами и травмами головы. Теперь ситуацию усугубляют горы мусора, которые скопились в сотнях дворов.

На ужасающую ситуацию в Петербурге внимание властей обращали уважаемые звезды отечественного кино. Бездействием возмущались актеры Юрий Стоянов, Андрей Зибров и Иван Краско. Мнение общественности, однако, никак не волнует губернатора города Александра Беглова.

Ленинград - Пока так
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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