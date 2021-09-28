Это антиутопия: в Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды"

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сказала, что сегодняшняя ситуация с цензурой YouTube очень напоминает "министерство правды" из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Так, она прокомментировала удаление двух каналов RT с видеохостинга.

Она отметила, что сегодня эти каналы RT — единственный источник сведений, на которые не хотят обращать внимания политические лидеры.

"Всегда бывает так, что затыкают оппоненту рот те, кому нечего сказать, у него других контраргументов. Разрушая фундамент свободы слова и исторической правды, Запад создает полностью герметичное информационное пространство, функционирующее в духе оруэлловского "министерства правды"", — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что Google грозит штраф до 1 миллиона рублей. Компания будет оштрафована, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube. В ведомстве отметили, что подобные действия компании противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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