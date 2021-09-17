В России дистанционно проголосовали 10% избирателей

В дистанционном голосовании приняли участие более 10% избирателей, изъявивших желание голосовать онлайн. Такие данные предоставили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по данным на 08.45 мск пятницы.

В целом, в дистанционном электронном голосовании, согласно сведениям на утро 17 сентября, принимают участие избиратели 6 субъектов страны:

Севастополь;

Мурманская область;

Курская область;

Нижегородская область;

Ярославская область;

Ростовская область.

Москва проводит онлайн-голосование на интернет-портале mos. ru, официальный сайт мэра Москвы.

"Дистанционное электронное голосование основано на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования", — говорится в сообщении ведомства.

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