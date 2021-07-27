Спасатели только для VIP-клиентов: завершился скандал на пляже в Сочи

Один из отдыхающих на серф-базе Voda заметил интересный пункт в прейскуранте услуг для VIP-клиентов. Согласно информации на фото услуга "Спасение на воде" обойдется утопающему в 800 рублей.

Возмущенный турист выложил данное фото в социальные сети. Вскоре на пляж приехали представители городской администрации, чтобы добиться разъяснений от владельцев серф-базы.

В результате табличку убрали, а представители власти города Сочи сообщили, что данный прейскурант - ошибка маркетолога курорта. Источник РИА Новости сообщает, что сотрудник уже уволен. .

Согласно недавно опубликованной информации, серф-база Voda, арендующая пляжную зону, спасает людей, терпящих бедствие на воде, на безвозмездной основе.

Вернут ли деньги тем, кого уже спасли?

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