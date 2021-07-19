В горах Сочи появится первая в России сап-серф станция

Первая в России высокогорная сап-серф станция появится в Сочи. Она будет создана на высоте более 1000 метров над уровнем моря на курорте "Роза Хутор" на базе мультиспортивного комплекса "Роза Вейк Парк".

"Катание на сапах — специальных надувных досках с веслом — уже давно популярно на побережье. А вот в горах такой вид отдыха станет доступен впервые. Занятия проходят на спокойной воде не имеющей волн и течений, что обеспечивает высокий уровень безопасности", — рассказал управляющий "Роза Вейк Парк" Александр Тургенев.

В целях безопасности перед катанием необходимо будет пройти небольшой инструктаж. Развлечение доступно детям с шести лет, они катаются только с инструктором. Все любители сапов будут обеспечены жилетами, на досках предусмотрен специальный кабель — лиш, который пристегивается к лодыжке и обеспечивают безопасность. На берегу организовано дежурство спасателей. Взрослые по желанию могут попросить помощи инструктора или кататься самостоятельно

Катание на сапах это прекрасная тренировка мышц ног, торса и плечевого пояса.

"Также у нас созданы условия для занятий необычным видом спорта, который практически не представлен в России — сап-поло. На зеркало воды устанавливается надувное поле размером 20 на 25 метров. Играют две команды по три человека в каждой. Для игры используются специальные весла с отверстием и мяч. Задача игроков забить как можно больше голов в ворота соперника", — пояснил Александр Тургенев.

Высокогорная сап-серф станция откроется в первых числах августа. Благодаря профессиональному оснащению, помимо катания на сапах, в "Роза Вейк Парке" уже можно заниматься такими видами спорта как:

вейкбординг,

вейкфоил,

фрисби,

сап-серфинг,

пляжный волейбол,

пляжный футбол

и пляжный теннис.