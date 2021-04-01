Для жителей Волгограда старше 65 лет продлили режим самоизоляции, сообщает региональный оперштаб.
Федеральное правительство опубликовало новое постановление относительно ограничительных мер во время пандемии, согласно которому, с целью предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе, было принято решение продлить режим самоизоляции для граждан 65+.
Пожилые люди смогут выходить из дома только для похода в магазин, аптеку или поликлинику. Также разрешено покидать квартиру, чтобы вынести мусор, съездить на дачу или выгулять домашнего питомца.
Работающие пенсионеры смогут на указанный период оформить электронные больничные.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".