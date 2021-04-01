В Волгограде режим самоизоляции для пожилых граждан продлили до 1 мая

Для жителей Волгограда старше 65 лет продлили режим самоизоляции, сообщает региональный оперштаб.

Федеральное правительство опубликовало новое постановление относительно ограничительных мер во время пандемии, согласно которому, с целью предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе, было принято решение продлить режим самоизоляции для граждан 65+.

Пожилые люди смогут выходить из дома только для похода в магазин, аптеку или поликлинику. Также разрешено покидать квартиру, чтобы вынести мусор, съездить на дачу или выгулять домашнего питомца.

Работающие пенсионеры смогут на указанный период оформить электронные больничные.