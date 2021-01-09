Омское общежитие залило кипятком

В Омске на улице Бульварная три этажа общежития залило кипятком. Ущерб начнут оценивать в понедельник, 11 января, когда сотрудники управляющей компании выйдут на работу.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на управляющую компанию "Рутас", которая обслуживает здание.

Прорыв трубы с горячей водой произошёл ещё рано утром 8 января. Жители девятого этажа демонтировали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу.