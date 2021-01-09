В Омске на улице Бульварная три этажа общежития залило кипятком. Ущерб начнут оценивать в понедельник, 11 января, когда сотрудники управляющей компании выйдут на работу.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на управляющую компанию "Рутас", которая обслуживает здание.
Прорыв трубы с горячей водой произошёл ещё рано утром 8 января. Жители девятого этажа демонтировали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу.
"Пострадали квартиры чуть ли не до пятого этажа. Но сейчас уже можно включать свет, там уже все просохло. Мастер вчера выезжала, составила акт осмотра… В понедельник мы выйдем на работу и будем решать, как и что восстанавливать после этого потопа, насколько там повреждена электропроводка, будем составлять дефектные ведомости, когда уже всё просохнет и будет понятно, что именно пострадало. Сейчас понятно, что сильно пострадали девятый и восьмой этажи", — сообщили в управляющей компании.
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