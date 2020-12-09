Глава Бурятии прокомментировал задержание зампреда своего правительства

Алексей Цыденов, глава Бурятии прокомментировал задержание заместителя председательства правительства республики, назвав происшествие "крайне неприятной ситуацией".

В видеообращении к жителям региона, размещённом во Вконтакте, Цыденов выразил пожелание, чтобы "следствие полностью во всем разобралось и выяснилось, что он (Мишенин) ни при чем и остался чист".

"Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны. …Будем смотреть, как дело развивается, а сами будем идти дальше", — сказал глава республики.

Напомним, Алексей Мишенин был задержан 8 декабря. Задержанию предшествовали обыски в кабинете на квартире чиновника. По предварительной информации, обвинения в адрес Мишенина связаны с его работой на Новосибирском авиаремонтном заводе — до переезда в Бурятию.