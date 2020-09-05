В центре Самары обрушилась стена трёхэтажного жилого дома по адресу: ул. Галактионовская, д. 153. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
"Установлено, что произошло обрушение несущей стены. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Дом 1910 года постройки, трёхэтажный, на девять квартир", — сказано в сообщении.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.