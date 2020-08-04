В Санкт-Петербурге в квартире дома на улице Маршала Казакова найдено тело молодого уроженца Таджикистана. Полицейские установили, что мужчина являлся блогером.
Об этом сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Тело молодого человека 22-х лет, гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире на улице Маршала Казакова. По подозрению в его убийстве задержан 45-летний житель квартиры, гражданин РФ", — пояснил источник.
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