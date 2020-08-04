Тело таджикского блогера обнаружено в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в квартире дома на улице Маршала Казакова найдено тело молодого уроженца Таджикистана. Полицейские установили, что мужчина являлся блогером.

Об этом сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.