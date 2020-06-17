Московские суды получили сообщения о минировании

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили агентству РИА "Новости" об эвакуации людей из восьми зданий судов в нескольких районах Москвы.

"Сейчас эвакуированы Басманный, Савеловский, Дорогомиловский, Головинский, Кунцевский, Щербинский, Зеленоградский и Останкинский суды из-за поступивших анонимных угроз о минировании", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что проводится проверка.

Волна подобных "минирований" началась еще в конце прошлого года, но все заявления оказались ложными.