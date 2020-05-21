Российский президент Владимир Путин оценил меры, принимаемые по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае. Об этом пишет "РИА Новости".
"Что касается сегодняшней ситуации (с распространением коронавируса), я разделяю то, что вы (глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев) сказали, действительно, ситуация в крае находится под контролем и делается все необходимое, чтобы ее удержать дальше таким же образом", — сказал Путин в разговоре с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.
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