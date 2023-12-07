Драма "Тамос, царь Египта" с музыкой Моцарта впервые прозвучит в России целиком

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура Музыка

21 декабря в Зале Чайковского Александр Рудин и Московский камерный оркестр Musica Viva исполнят музыку Моцарта. Кульминацией программы станет драма «Тамос, царь Египта» Геблера. Она будет впервые полностью представлена в России.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Кроме того, оркестр исполнит Фортепианный концерт № 24, который можно будет услышать на исторических оркестровых инструментах и на рояле «Блютнер».

"Инструменты прошлого дают публике возможность открыть в знакомой музыке совершенно новые черты, которые заложены туда композитором и скрыты за звуком рояля нашего времени" - рассказа пианист Алексей Любимов.

«Тамос, царь Египта» впоследствии сыгравшие важную роль в его поздних работах, поясняет издание "Музыкальная жизнь".