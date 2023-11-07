Госдума требует разъяснений о продаже билетов на "Щелкунчик" в Большом театре

3:19 Your browser does not support the audio element. Культура

"Генеральному директору ГАБТ направлено обращение нашего комитета, вопросы, интересующие широкий круг граждан, заданы. Почему выбрана именно такая система реализации билетов на спектакли, пользующиеся ажиотажным спросом. Не собираются ли изменить правила продажи. Планируется ли увеличить количество показов. Как осуществляется взаимодействие администрации театра с правоохранительными органами в целях пресечения незаконной реализации. И, наконец, с чем связаны сообщения о проблемах с приобретением билетов на сайте", — написала парламентарий. Об этом сообщает EADaily. Фото: Wikipedia by DmitriyGuryanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Ямпольская напомнила, что четыре года назад был принят закон, который прямо запрещает реализацию билетов неуполномоченными лицами, продажу по цене выше номинала и завышение стоимости сопутствующих услуг.

Ответственность за соответствующие правонарушения в законодательстве РФ предусмотрена.

Спектакли балета "Щелкунчик" в новогодние каникулы на Исторической сцене считаются одним из самых популярных мероприятий в Большом театре. Ежегодно погоня за билетами на эти представления превращается зачастую в непроходимый квест.

4 ноября стартовала продажа билетов в кассах театра, 5 ноября билеты начали продавать на сайте Большого. Очереди у касс театра продолжались в течение двух суток практически бесперебойно, поскольку желающие купить билет должны сначала получить браслет, который даст право покупки, и только потом занять очередь в кассу. Так работает "специальная программа предварительной продажи билетов" именно на "Щелкунчик", которая по идее должна упростить процесс приобретения билетов на спектакль и снизить возможности для спекуляции культурным дефицитом.

Но в первый же день продаж на портале бесплатных объявлений стали предлагать как сами билеты (любые по предзаказу с 50%-ной предоплатой), так и места в очереди, которые продавались за 15-50 тыс. рублей. Платформа объявлений самостоятельно начала блокировать продавцов мест в очереди, однако тех, кто продает билеты там по-прежнему можно найти. Причем некоторые продавцы предлагают билеты на любые спектакли Большого, "даже если в кассах билетов не осталось". Есть даже отдельные сайты, которые занимаются реализацией билетов только на "Щелкунчик".

Кроме того, потенциальные зрители жаловались, что на сайте театра билеты купить также крайне затруднительно. Сначала сайт Большого просто висел, не позволяя войти даже зарегистрированным пользователям, потом за счет его невероятно медленной работы многие желающие все равно остались без билетов.

Отметим, что по спецпрограмме билет может купить только тот, кто пойдет на спектакль, только по паспорту. Каждый может купить билет для себя, своих детей и близкого родственника (супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки). На спектакль будут пускать тоже только по предъявленному документу. Переоформить билет, купленный по спецпрограмме, зритель по собственной инициативе не сможет.

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В очередях за «Щелкунчиком». Покупка билетов в Большой театр стала настоящим испытанием