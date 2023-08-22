В Кисловодске будут отмечать день рождение Чебурашки

1:26 Your browser does not support the audio element. Культура

В Кисловодске торжества по случаю дня рождения Чебурашки пройдут 26 и 27 августа на площади напротив Колоннады. В течение этих дней лучшие кондитеры и рестораторы Ставропольского края продемонстрируют свое мастерство в приготовлении десертов. На мероприятии будут представлены различные аттракционы, в том числе показы фильма "Чебурашка" на открытом воздухе в 14:00 и 16:00, детские анимационные шоу, интерактивные мастер-классы, вечерняя концертная программа и выступление неожиданного приглашенного артиста, личность которого держится в секрете.

Фото: "cheburashka" by twicepix is licensed under CC BY-SA 2.0.

Стоит отметить, что отечественный фильм "Чебурашка", вышедший в прокат в новогодние праздники, стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа, заработав более 6 миллиардов рублей. Сергей Гармаш, один из главных актеров фильма, объявил о предстоящем выходе сиквела.

Фильм о милом существе из далекой оранжевой страны снимался в Кисловодске, Пятигорске и Сочи. Экскурсии с гидом по местам съемок теперь доступны и в Кисловодске. В честь персонажа даже была названа улица "Чебурашкинская". Кроме того, планируется установить 11 скульптур Чебурашки по всему городу, средства будут выделены за счёт курортного сбора.

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