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В Волковском театре впервые вручат премию им. Сергея Пускепалиса "Поступок"

3:01
Культура

Осенью этого года на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле состоится вручение премии, названной в честь актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Он руководил этим театром в течение трех лет. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале театра.

В Волковском театре впервые вручат премию им. Сергея Пускепалиса "Поступок"
Фото: Фото из личного аккаунта в социальной сети

Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Заслуженный артист РФ находился в микроавтобусе Ford Transit, который столкнулся с грузовиком на пересечении, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Водитель микроавтобуса также погиб.

"Осенью на вашей сцене пройдет еще одно значимое для всех нас событие — премия имени Сергея Пускепалиса "Поступок". За личный вклад в продвижение русского языка и русской культуры, поддержку военнослужащих и жителей новых регионов России", — подчеркнула Любимова.

Инициаторами вручения премии, которая названа в честь Пускепалиса, выступили его коллеги.

О Пускепалисе

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и получил образование на режиссерском факультете РАТИ (ГИТИС). Он начинал свою карьеру как актер в ТЮЗе Саратова, а в период с 2003 по 2007 годы занимал пост главного режиссера Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 2007 года он работал в качестве режиссера-постановщика в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. В период с 2009 по 2010 годы он занимал позицию главного режиссера Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 годы он работал помощником художественного руководителя МХТ имени А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года он исполнял обязанности художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова.

Создавал постановки в различных драматических театрах России. В Московском театре драмы имени Волкова он работал над постановками спектаклей "С любимыми не расставайтесь", "Три сестры", "Бедный миллионер", "Забыть Герострата", "Предстоящее событие" и "Весы".

Кроме того, он также активно участвовал в съемках десятков фильмов, включая работы над кинолентами "Простые вещи", "Прогулка", "Как я провел этим летом", "И не было лучше брата", "Сердце Пармы", а также в сериале "Крик совы".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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