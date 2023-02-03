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В театре "Модерн" в феврале сыграют сразу два масштабных спектакля Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер"

Культура

"Ежели бы не было страданий, человек не знал бы себя самого…"

В театре "Модерн" в феврале сыграют сразу два масштабных спектакля Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер"

8 и 24 февраля в театре "Модерн" — спектакль-эпопея режиссёра Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер" по роману Льва Толстого.

Эту масштабную постановку режиссёр готовил более трёх лет. Она как будто раздвигает границы и возможности театра — действие происходит не только на сцене, но и в других пространствах особняка на Спартаковской площади. В спектакле задействована вся труппа "Модерна" и приглашённые актёры. Всего на сцену выйдут около семидесяти человек, в том числе знаменитый Хор имени Свешникова. На протяжении всего действия он исполняет православные духовные песнопения и композиции западноевропейской музыки…

Специально для этого спектакля художник Ирэна Белоусова (лауреат двух премий "Золотая Маска") создала 423 костюма, которые детально отражают эпоху, описанную в романе, — военные мундиры и бальные наряды высшего света. Большую работу проделали гримеры, искусно создав образы людей того времени. В постановке применены оригинальные световые решения, ставшие уже традиционными для театра "Модерн".

"Война и мир. Русский Пьер" — оригинальная театральная постановка Юрия Грымова. Соавтором пьесы выступил Александр Шишов. Спектакль раскрывает основные сюжетные линии великого романа, при этом главный акцент сделан на истории Пьера Безухова, на его превращении из "западника" в русского патриота, из Пьера в Петра Кирилловича. В образе этого человека, живущего в сомнениях, смятении и поиске истинного пути, отражается вся Россия начала XIX века: преклонение перед западными идеями и война с Францией, симпатия к масонам и принятие своего народа-богоносца. В результате граф Безухов понимает, что сила России — в духовной мудрости простого человека, его нравственных идеалах, милосердии и правдивости, в семейных ценностях.

В спектакле также отражены судьбы представителей русского дворянства: Андрея Болконского, Наташи Ростовой, Анатоля Курагина, Фёдора Долохова, Марьи Болконской, графа и графини Ростовых, старого князя Болконского, Элен Безуховой…

Любовь и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов, дни мира и войны — все эти грани романа-эпопеи Льва Толстого перенесены Юрием Грымовым на театральную сцену.

В ролях:

  • Александр Колесников,
  • Ольга Богомазова,
  • Александр Толмачёв,
  • Юрий Анпилогов,
  • Александр Горелов,
  • Шамиль Мухамедов,
  • Мария Орлова,
  • Марина Дианова

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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В театре "Модерн" в феврале сыграют сразу два масштабных спектакля Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер"
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