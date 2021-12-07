Суд не стал взыскивать деньги за фото "Ждуна" с "АиФ"

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил требование компании "Си Ди Лэнд Контакт" в отношении издания "Аргументы и факты", требовавшей с газеты 59 миллионов рублей за фото "Ждуна".

Как пишет РИА Новости, компания обвиняла "Аргументы и факты" в нарушении авторских прав на их произведение. Фото скульптуры "Ждун" было размещено в мае 2018 года, к статье о ветеранах: "Отгремели праздники… А ветераны по-прежнему ждут жилья". Сумма, которую просил истец, составляла стоимость всего тиража газеты в двукратном размере.

Суд отказ в удовлетворении иска мотивировал нормой Гражданского кодекса РФ, которая позволяет использовать произведение в форме пародии или карикатуры без согласия правообладателя.

"Фотоколлаж имеет иронический, комический эффект с элементами сатиры. Исследуемое изображение относится к жанру карикатуры", — решил суд.

Это не единственный иск CD Land по поводу наружения авторских прав на созданную ею композицию "Ждун". В числе ответчиков компании — "Мегафон", Vkontakte, "Озон", ХК "Спартак", "Играмир". Но сумма иска CD Land к "Аргументам и фактам" оказалась самой крупной.

CD Land обладает авторскими правами на композицию "Ждун" с 2017 года, когда компания заключила договор с её создателем, Маргарет ван Брифорт. Этот забавный персонаж, олицетворяющий собой покорное ожидание, стал популярным комедийным персонажем и героем интернет-мемов.

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