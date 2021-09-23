"Бесконечность в обе стороны": Эвард Радзинский празднует 85-летний юбилей

С солидной датой Эварда Станиславовича Радзинского поздравил писатель Дмитрий Быков.

Писатель и публицист Дмитрий Быков посвятил пост в своём Instagram-аккаунте выдающемуся историку, писателю, драматургу, сценаристу Радзинскому.

Коллега Эдуарда Станиславовича привёл несколько цитат из интервью с деятелем культуры.

"Исторического писателя Радзинского (я не называю себя историком) интересуют, как уже было сказано, драматургические законы построения истории, ее мистические закономерности и то, как люди губят себя и других, не будучи способны эти закономерности понять. Писателя Радзинского вообще больше всего интересует, как бы сказать, бесконечность человека в обе стороны — в сторону добра и в сторону зла. Незаметность и легкость перехода", — цитирует слова исторического писателя Дмитрий Львович.

Быков поинтересовался у Радзинского, как он относится к критике своих произведений.

"Я никогда не читал отрицательных рецензий — не потому, что так берегу здоровье, но потому, что это неинтересно. Я читаю только то, что будоражит мысль, дает новые идеи, — статьи, в которых меня ругают, написаны не очень изобретательно. Если бы заказали мне, я бы разнес себя гораздо остроумнее", — отметил Эдуард Станиславович.

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