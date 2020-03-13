В России появились новые Заслуженные артисты. Среди них - Пелагея
Указом президента РФ сразу 5 деятелей культуры удостоены звания "Заслуженный артист России".
Указом президента РФ звание "Заслуженный артист России" "за большой вклад в развитие российской культуры и искусства" (цитата из Указа президента прим. ред) присвоено
- певице Пелагее,
- певице Аиде Гарифуллиной,
- троим артистам Мариинского театра:
Алине Авсаджанашвили, Владимиру Шклярову и Екатерине Кондауровой.
Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кого еще из деятелей культуры "нашла награда"
Заслуженный художник России
- Иван Данилов,
- Александр Кузнецов,
- Виктор Рогачёв,
- Виктор Цаллагов.
Орден Дружбы
- Андрей Дубов, профессор Московского политехнического университета,
- Наталия Касаткина, худрук театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени
- Сергей Ребрий, артист Норильского заполярного театра драмы имени В. Маяковского.
Звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"
- Юрий Аксюта, продюсер,
- Александр Зобов, худрук Государственного омского русского народного хора,
- Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ,
- Ирина Филиппова, профессор театрального института имени Бориса Щукина .