В России появились новые Заслуженные артисты. Среди них - Пелагея

Указом президента РФ сразу 5 деятелей культуры удостоены звания "Заслуженный артист России".

Указом президента РФ звание "Заслуженный артист России" "за большой вклад в развитие российской культуры и искусства" (цитата из Указа президента прим. ред) присвоено

певице Пелагее,

певице Аиде Гарифуллиной,

троим артистам Мариинского театра:

Алине Авсаджанашвили, Владимиру Шклярову и Екатерине Кондауровой.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кого еще из деятелей культуры "нашла награда"

Заслуженный художник России

Иван Данилов,

Александр Кузнецов,

Виктор Рогачёв,

Виктор Цаллагов.

Орден Дружбы

Андрей Дубов, профессор Московского политехнического университета,

Наталия Касаткина, худрук театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Сергей Ребрий, артист Норильского заполярного театра драмы имени В. Маяковского.

Звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"