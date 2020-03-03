Федеральная антимонопольная служба завершила проверку повышения стоимости архивных тарифов российских мобильных операторов связи.
Ведомство не выявило нарушений в увеличении цен на мобильную связь. Сотрудниками ФАС было проанализировано около 4 тысяч тарифов. Они определили, что уровень доходов сопоставим с расходами.
"В основном изменения тарифов коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов", — пояснили в ведомстве.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.