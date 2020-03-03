"Тарифы в порядке": ФАС не увидела нарушений в росте цен на связь

Федеральная антимонопольная служба завершила проверку повышения стоимости архивных тарифов российских мобильных операторов связи.

Ведомство не выявило нарушений в увеличении цен на мобильную связь. Сотрудниками ФАС было проанализировано около 4 тысяч тарифов. Они определили, что уровень доходов сопоставим с расходами.