Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт Чиркова: для борьбы с мигренью нужны тепло, тишина и темнота
Дафни Кин расстроилась из-за того, что не появится в фильме "Дэдпул и Росомаха"
Налоговый вычет за ремонт: как сэкономить на обустройстве квартиры
Оптимальное время отдыха после упражнений
После отдыха на солнце: советы по уходу за кожей и волосами
В ГИБДД раскрыли, чего больше всего боятся опытные водители на дороге
Байкал назван самым желанным местом для отдыха в России
Кинологи ответили, почему собаки любят, когда им гладят живот
ВСУ начали активные контратаки на Волчанском и Липчанском направлениях
Основные правила питания после 40: советы диетолога для поддержания здоровья и веса

Ключевые рекомендации по питанию для тех, кому за 40: мнение диетолога

1:49
Моя семья » Красота и стиль

После 40 лет в организме происходят процессы, на которые трудно повлиять, даже с помощью грамотного специалиста. Замедляется обмен веществ, и без коррекции рациона есть риск быстро набрать вес, который сложно сбросить. Мы обсудили с диетологом ключевые правила питания для тех, кто приближается к этой возрастной отметке.

Ключевые рекомендации по питанию для тех, кому за 40: мнение диетолога
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Цельнозерновые продукты. Даже если вы ранее не увлекались цельнозерновыми продуктами, стоит попробовать включить их в рацион. Диетологи уверены, что такие продукты, как гречка, овсянка, киноа и полба, помогают поддерживать вес в норме и реже испытывать чувство голода, уменьшая вредные перекусы. Цельнозерновые продукты можно использовать не только как гарнир, но и в качестве самостоятельных блюд.

Белки. После 40 лет резко сокращается выработка коллагена, и организму требуется больше белка для поддержания правильной работы всех систем. Это особенно важно для тех, кто стремится сбросить вес. Добавляйте в рацион греческие йогурты, морепродукты, орехи и курицу, но не забывайте следить за калориями, так как от размера порции зависит многое.

Избегайте "пустой" еды. Это особенно важно, если вы на рубеже 40 лет. Иногда времени на полноценный обед нет, и приходится перекусывать не совсем здоровыми снеками или фастфудом. Простые углеводы в большом количестве не приносят пользы фигуре. Также стоит контролировать количество употребляемых сладких фруктов, так как уже с 30 лет важно следить за уровнем сахара в крови. Фрукты, несмотря на всю их пользу, могут провоцировать его повышение. Будьте осторожны.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Последние материалы
Терапевт Чиркова: для борьбы с мигренью нужны тепло, тишина и темнота
Дафни Кин расстроилась из-за того, что не появится в фильме "Дэдпул и Росомаха"
Налоговый вычет за ремонт: как сэкономить на обустройстве квартиры
Оптимальное время отдыха после упражнений
После отдыха на солнце: советы по уходу за кожей и волосами
В ГИБДД раскрыли, чего больше всего боятся опытные водители на дороге
Байкал назван самым желанным местом для отдыха в России
Кинологи ответили, почему собаки любят, когда им гладят живот
ВСУ начали активные контратаки на Волчанском и Липчанском направлениях
Как избавиться от долгоносика на клубнике?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников