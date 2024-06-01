Основные правила питания после 40: советы диетолога для поддержания здоровья и веса

Ключевые рекомендации по питанию для тех, кому за 40: мнение диетолога

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После 40 лет в организме происходят процессы, на которые трудно повлиять, даже с помощью грамотного специалиста. Замедляется обмен веществ, и без коррекции рациона есть риск быстро набрать вес, который сложно сбросить. Мы обсудили с диетологом ключевые правила питания для тех, кто приближается к этой возрастной отметке.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Цельнозерновые продукты. Даже если вы ранее не увлекались цельнозерновыми продуктами, стоит попробовать включить их в рацион. Диетологи уверены, что такие продукты, как гречка, овсянка, киноа и полба, помогают поддерживать вес в норме и реже испытывать чувство голода, уменьшая вредные перекусы. Цельнозерновые продукты можно использовать не только как гарнир, но и в качестве самостоятельных блюд.

Белки. После 40 лет резко сокращается выработка коллагена, и организму требуется больше белка для поддержания правильной работы всех систем. Это особенно важно для тех, кто стремится сбросить вес. Добавляйте в рацион греческие йогурты, морепродукты, орехи и курицу, но не забывайте следить за калориями, так как от размера порции зависит многое.

Избегайте "пустой" еды. Это особенно важно, если вы на рубеже 40 лет. Иногда времени на полноценный обед нет, и приходится перекусывать не совсем здоровыми снеками или фастфудом. Простые углеводы в большом количестве не приносят пользы фигуре. Также стоит контролировать количество употребляемых сладких фруктов, так как уже с 30 лет важно следить за уровнем сахара в крови. Фрукты, несмотря на всю их пользу, могут провоцировать его повышение. Будьте осторожны.