Восстановление ногтей после гель-лака: секреты успешного ухода

Четыре совета по укреплению ногтей после удаления шеллака

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлечение гель-лаком может серьезно навредить здоровью ногтей. Нейл-мастер Анастасия Сердцева делится советами о том, как помочь ногтям восстановиться быстрее после перерыва от постоянного покрытия.

Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

Первое, что нужно сделать, это укоротить ногти. После удаления геля ногти становятся хрупкими, поэтому Анастасия рекомендует их обрезать максимально коротко и временно отказаться от любого покрытия лаком.

Важно также избегать чрезмерного шлифования ногтей. Хотя мастер может не всегда аккуратно снять гель, лучше не пытаться слишком сильно шлифовать ногти. Это может повредить ногтевую пластину еще больше.

Позаботьтесь о кутикуле, регулярно увлажняя и питая ее. Отодвигайте тонкую кутикулу апельсиновой палочкой, а плотную удаляйте, предварительно питая маслом на основе абрикоса или оливы.

Для ускорения роста и укрепления ногтей, можно использовать ванночки с добавлением розовой соли и масел. Однако частоту использования ванночек необходимо ограничить, чтобы не пересушить кожу.