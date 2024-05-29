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Идеальные летние ароматы: советы от парфюмера Нестеровой

Парфюмер Нестерова поделилась рекомендациями по идеальным ароматам для лета

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Цветочные, фруктовые, ягодные, цитрусовые и травяные ароматы, а также парфюм с салицилатами являются идеальными для жаркого летнего сезона, утверждает химик и парфюмер Валерия Нестерова. Она рекомендует выбирать легкий, невесомый парфюм, включая парфюмированные спреи для тела, вуали для волос или лосьоны с любимым ароматом. Привычный парфюм стоит использовать умеренно, нанося его на затылок или яремную впадину.

Парфюмер Нестерова поделилась рекомендациями по идеальным ароматам для лета
Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Лето — время для фруктовых и ягодных ароматов, таких как яблоко, черешня, вишня, персик, ананас и кокос. Успокаивающие травяные ноты тоже будут актуальны. Для этого сезона отлично подходят цветочные ароматы, например, жасмин, роза, тубероза или иланг-иланг. Цитрусовые ноты придают бодрость и поднимают настроение, что делает их подходящими для летнего периода. Нестерова также отмечает, что парфюм с салицилатами, которые имитируют запах цветов и используются в косметике для загара, прекрасно звучит в жаркую погоду, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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