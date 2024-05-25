Шелушение кожи у мужчин: причины и эффективные способы борьбы

Шелушение кожи у мужчин возникает из-за отмирания клеток верхнего слоя эпидермиса. Обычно этот процесс незаметен, так как отторгаются мелкие чешуйки. Но иногда шелушение становится настолько сильным, что доставляет дискомфорт. Эксперты объяснили причины этого явления у мужчин и как с ним бороться.
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Причины шелушения:
Погодные явления: врач-токсиколог Михаил Кутушов отмечает, что сухой воздух, ультрафиолет, обветривание, обморожение и агрессивные химические средства могут вызвать шелушение кожи у мужчин и женщин. Женщины реже страдают от этого, так как используют защитные кремы и косметику, поддерживающую водный баланс.
Отказ от косметических средств: мужчины часто пренебрегают уходовыми средствами, что усложняет ситуацию, особенно в холодное время года. Михаил советует мужчинам использовать специальные кремы и гели для защиты кожи.
Бритье: частое бритье и неподходящие средства также могут вызывать шелушение. Правильный выбор бритвы, крема и лосьона, а также техника бритья помогут избежать раздражений.
Внутренние факторы: шелушение может быть вызвано дефицитом витаминов, гормональными изменениями и стрессами, которые провоцируют сухость кожи.
Как избавиться от шелушения:
Регулярное очищение и увлажнение: ароматерапевт и основатель косметического бренда Елена Масалитина советует регулярно очищать и увлажнять кожу. Мягкое средство для умывания поможет удалить омертвевшие клетки, а увлажняющий крем восстановит влагу и эластичность кожи.
Питание: употребление не менее двух литров воды в день и сбалансированный рацион способствуют здоровью кожи. Продукты, богатые антиоксидантами и полезными жирными кислотами (например, оливковое масло и авокадо), помогают увлажнению кожи изнутри.
Избегание горячей воды: горячая вода сильно сушит кожу. Лучше принимать прохладный или теплый душ, особенно в зимний период, и сократить время водных процедур, чтобы предотвратить сухость кожи.