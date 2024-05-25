Защита кожи от солнца: важные правила и советы эксперта

Чтобы защитить кожу от солнца, следует соблюдать четыре правила

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматологом Татьяна Демьяненко, имеющая 15-летний опыт работы, выявила важные правила для защиты кожи от воздействия солнечных лучей, даже в городских условиях.

Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Осторожно с пилингами: после проведения легких пилингов весной следует избегать прямого солнечного воздействия в течение суток и использовать средства с защитным фактором SPF не ниже 30. Выбор тональных средств с SPF: для повседневного выхода на улицу рекомендуется использовать тональные средства с защитой от солнца. Важно учитывать индивидуальные особенности кожи и подбирать подходящий уровень защиты. Увлажнение кожи перед сном: после активного дня кожа нуждается в увлажнении и питании. Ежедневное использование питательных средств перед сном помогает восстановить кожу и снизить ее восприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Ограничение использования ретинола: в теплое время года рекомендуется ограничить использование средств с ретинолом, так как они могут увеличить чувствительность кожи к солнечному излучению и спровоцировать пигментацию или ожоги.