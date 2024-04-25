Быстрое освобождение от отеков: тройные секреты красоты

Три метода, которые моментально снимут отечность

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки — распространенное явление, с которым сталкиваются многие. Врач-косметолог салона красоты SLOWMO TSVETNOY, Оксана Макарова, предлагает три программы, гарантирующие эффективные результаты уже после первого посещения. Все они рекомендованы как процедуры "на выход".

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Первая из них — Endospheres Therapy. Этот аппарат, хоть и популярен для работы с телом, также эффективен для лица. Благодаря лимфодренажному воздействию достигается лифтинговый эффект и уменьшается отек. Hydrafacial, изначально предназначенная для очищения кожи, также демонстрирует отличное противоотечное действие. Мягкие манипулы аппарата обеспечивают дренажный эффект, дополнительно улучшая кожный тонус. Третий метод — хиропластический массаж лица, разработанный испанским хирургом. Эта процедура идеально подходит для устранения отечности и укрепления мышц лица, а также эффективна при куперозе.

Все три метода обещают видимые результаты уже после первого сеанса.

Всего 2 рекомендации, чтобы убрать отёки