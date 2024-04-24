Пять спортивных видов, чтобы подтянуть фигуру: от бокса до плавания

Пять видов занятий, которые помогут создать стройную и подтянутую фигуру

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изысканный отдых неотъемлемо сопровождается стремлением к красоте и подтянутой фигуре. В этой статье мы сосредоточились на виде спорта, который сделает ваше тело подтянутым и более выразительным.

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Бокс

Бокс недаром завоевал сердца многих женщин в последние годы, став их любимым видом активности. Во время тренировок активизируются не только мышцы рук, ног и корпуса, но и вся фигура. Постоянные занятия приводят к улучшению формы и более выразительному рельефу. Кроме того, бокс развивает выносливость и координацию движений.

Плавание

Любителям воды несомненно придется по душе плавание -, пожалуй, самый приятный вид спорта. Этот вид активности вовлекает в работу все группы мышц, формируя стройное тело. Плавание отлично подходит для тех, кто столкнулся с проблемами суставов, так как оно не оказывает на них негативного воздействия.

Пилатес

Занятия пилатесом оценят все. Они способствуют укреплению мышечного корсета, повышению гибкости, улучшению координации движений и коррекции осанки. Этот вид активности позволяет почувствовать мышцы, о существовании которых вы и не подозревали.

Бег

Один из наиболее эффективных способов сжигания калорий и одновременно благоприятное воздействие на все системы организма. Бег способствует ускорению метаболизма и укреплению сердечно-сосудистой системы, делая фигуру более подтянутой.

Теннис

Этот вид спорта, хоть и не так очевиден, но также эффективен. Во время игры задействуются мышцы рук, ног и корпуса. Теннис способствует развитию координации, реакции и выносливости. Кроме того, он способствует формированию красивого рельефа рук и подтянутости бедер.

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