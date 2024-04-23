Секреты здорового питания: отказ от диет и создание полезных привычек

Как диеты вредят здоровью и возможно ли сбросить вес без них

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Статистика показывает, что девушки впервые начинают диеты в возрасте 13-15 лет и периодически ограничивают себя в еде в попытках сбросить вес. Однако исследования показывают, что диеты не приводят к стабильному снижению веса: те, кто прибегает к диетам хотя бы раз в год, чаще всего возвращают потерянные килограммы в течение 18 месяцев.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, диеты снижают скорость метаболизма, заставляя организм переходить в режим сбережения и сохранять запасы при любом поступлении пищи. Во-вторых, фокусировка на диетах может привести к развитию пищевых расстройств.

Более того, периодические диеты снижают качество жизни, заставляя человека постоянно думать о еде и переживать из-за нее. Это может приводить к депрессивным эпизодам и создавать замкнутый круг: диета — срыв — депрессия — новая диета.

Альтернативой этому подходу является отказ от ограничивающего пищевого поведения и отказ от деления продуктов на "хорошие" и "плохие". Для поддержания здорового веса важно установить правильные отношения с едой. Если это не удается сделать самостоятельно и появляются признаки расстройства пищевого поведения, рекомендуется обратиться к специалисту.

Также важно ввести в повседневную жизнь пищевые привычки, которые помогут поддерживать здоровый вес. Например, следует есть по голоду, при этом уделить внимание овощам и фруктам, которые должны составлять половину порции. Кроме того, если очень хочется что-то не очень полезное, разрешено себе это съесть, не пытаясь обмануть себя заменой на более здоровые продукты.

Как быстро похудеть? Самый эффективный способ ☝️